«Ювентус» может обменять Влаховича на Тео Эрнандеса из «Милана» — Sport Mediaset

«Ювентус» и «Милан» рассматривают вариант с обменом форварда туринского клуба Душана Влаховича на левого защитника «россонери» Тео Эрнандеса. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, данному обмену могут препятствовать заработные платы футболистов, поскольку Эрнандес требует оклад в € 6 млн, что не устраивает «Старую синьору». В свою очередь, зарплата Влаховича в «Ювентусе» составляет € 12 млн. «Милан» также не готов платить обозначенную сумму сербскому футболисту.

Действующее трудовое соглашение Влаховича с клубом рассчитано до лета 2026 года. Контракт Эрнандеса с «россонери» действует до 30 июня 2026 года.

Сколько зарабатывают футболисты: