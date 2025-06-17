«Динамо» Махачкала объявило о продлении контракта с Хасанби Биджиевым

Махачкалинское «Динамо» в телеграм-канале объявило о продлении сотрудничества с главным тренером команды Хасанби Биджиевым. Контракт с 59-летним специалистом пролонгирован на год.

Биджиев занял должность главного тренера «Динамо» в феврале 2024 года. Под его руководством клуб впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу. По итогам минувшего сезона махачкалинская команда набрала 29 очков и заняла 11-е место. Всего под руководством российского специалиста «Динамо» приняло участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых 16 раз победило, 14 раз сыграло вничью и 22 раза потерпело поражение.

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