Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Неймара назвал молодого игрока, который его впечатляет

Отец Неймара назвал молодого игрока, который его впечатляет
Комментарии

Отец нападающего Неймара, Неймар да Силва, высоко отозвался о крайнем нападающем «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ. Ранее футболист признался, что ему нравится игра Неймара-младшего.

«Меня впечатляют не так уж много людей. Ламин Ямаль, Дезире Дуэ, бразильцы тоже: Рафинья, Винисиус Жуниор… Именно благодаря им мы смотрим футбол. И для них Неймар — мировой ориентир, источник вдохновения. Когда я слышу, как Дуэ говорит, что обожает моего сына, я счастлив. Чувство любви спортсменов к нему стирает всю критику тех, кто судит о том, что он делает за пределами поля. На поле и на тренировках он безупречен», — передаёт слова Неймара-старшего RMC Sport со ссылкой на L'Équipe.

В 55 матчах клубного сезона-2024/2025 Дуэ забил 15 голов и отдал 16 голевых передач.

Материалы по теме
Официально
Дезире Дуэ — лучший молодой игрок Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android