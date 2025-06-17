Отец Неймара назвал молодого игрока, который его впечатляет

Отец нападающего Неймара, Неймар да Силва, высоко отозвался о крайнем нападающем «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ. Ранее футболист признался, что ему нравится игра Неймара-младшего.

«Меня впечатляют не так уж много людей. Ламин Ямаль, Дезире Дуэ, бразильцы тоже: Рафинья, Винисиус Жуниор… Именно благодаря им мы смотрим футбол. И для них Неймар — мировой ориентир, источник вдохновения. Когда я слышу, как Дуэ говорит, что обожает моего сына, я счастлив. Чувство любви спортсменов к нему стирает всю критику тех, кто судит о том, что он делает за пределами поля. На поле и на тренировках он безупречен», — передаёт слова Неймара-старшего RMC Sport со ссылкой на L'Équipe.

В 55 матчах клубного сезона-2024/2025 Дуэ забил 15 голов и отдал 16 голевых передач.