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«От решения РФС зависел и мой переход в клуб». Шпилевский — о сохранении «Пари НН» в РПЛ

«От решения РФС зависел и мой переход в клуб». Шпилевский — о сохранении «Пари НН» в РПЛ
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Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал решение РФС сохранить нижегородский клуб в Российской Премьер-Лиге, несмотря на поражение от «Сочи» (2:1, 1:3) в переходных матчах.

— Волновались, когда достаточно долго не объявляли, где команда будет играть в следующем сезоне?
— Чувствовал уверенность и поддержку со стороны руководства клуба. Ожидали, что всё будет хорошо, но, когда появлялись различные мнения и новости, было волнующе, потому что от решения РФС также зависел и мой переход в «Пари НН». Слава богу, всё случилось так, как мы все хотели. Будем стараться, чтобы такое с командой больше не повторялось, — заявил Шпилевский в интервью официальному сайту «Пари НН».

«Пари НН» вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/2025. Российский Футбольный Союз принял решение оставить команду в высшем дивизионе вместо занявших 12-е место в итоговой таблице «Химок». Подмосковный клуб не получил лицензию для участия в следующем розыгрыше РПЛ.

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