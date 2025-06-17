«Президенту, выступающему за мир». Роналду передал свою футболку Дональду Трампу

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду через председателя Европейского совета Антониу Кошту передал президенту США Дональду Трампу свою футболку с подписью.

40-летний футболист написал на футболке: «Президенту Дональду Трампу, выступающему за мир».

Фото: x.com/eucopresident

Фото: x.com/eucopresident

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл Лигу наций сезона-2024/2025.

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