Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Президенту, выступающему за мир». Роналду передал свою футболку Дональду Трампу

«Президенту, выступающему за мир». Роналду передал свою футболку Дональду Трампу
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду через председателя Европейского совета Антониу Кошту передал президенту США Дональду Трампу свою футболку с подписью.

40-летний футболист написал на футболке: «Президенту Дональду Трампу, выступающему за мир».

Фото: x.com/eucopresident

Фото: x.com/eucopresident

В минувшем сезоне Роналду принял участие в 41 матче во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

В составе сборной Португалии Роналду выиграл Лигу наций сезона-2024/2025.

Материалы по теме
Кварацхелия сделал выбор между Роналду и Месси

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android