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MD: «Барселона» расстроена пассивностью Луиса Диаса, не оказавшего давления на «Ливерпуль»

MD: «Барселона» расстроена пассивностью Луиса Диаса, не оказавшего давления на «Ливерпуль»
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В «Барселоне» начинают «терять терпение» относительно потенциального перехода нападающего Луиса Диаса из «Ливерпуля». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые недовольны уровнем давления, который колумбийский футболист и его агент оказывают на мерсисайдцев, которое, по замыслу каталонского клуба, должно привести к переходу игрока. «Барселона» считала, что подобные действия Диаса позволили бы снизить на него цену до € 60 млн.

Испанский гранд желает, чтобы подписание 28-летнего нападающего состоялось как можно скорее, в то время как его агент старается не спешить с этим. Подчёркивается, что «Барселона» отмечает действия вингера «Атлетика» Нико Уильямса, который более активно, чем Диас, лоббирует свой переход.

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