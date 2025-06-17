MD: «Барселона» расстроена пассивностью Луиса Диаса, не оказавшего давления на «Ливерпуль»

В «Барселоне» начинают «терять терпение» относительно потенциального перехода нападающего Луиса Диаса из «Ливерпуля». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые недовольны уровнем давления, который колумбийский футболист и его агент оказывают на мерсисайдцев, которое, по замыслу каталонского клуба, должно привести к переходу игрока. «Барселона» считала, что подобные действия Диаса позволили бы снизить на него цену до € 60 млн.

Испанский гранд желает, чтобы подписание 28-летнего нападающего состоялось как можно скорее, в то время как его агент старается не спешить с этим. Подчёркивается, что «Барселона» отмечает действия вингера «Атлетика» Нико Уильямса, который более активно, чем Диас, лоббирует свой переход.

Самые скандальные футболисты в истории: