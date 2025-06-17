«Спасибо, чемпион!» Болельщики «Гавра» — об уходе Кузяева из клуба

Полузащитник Далер Кузяев ушёл из «Гавра». Болельщики команды на странице клуба в социальной сети X (ранее Twitter) поблагодарили футболиста за время, проведённое в команде.

«Спасибо ему, он был важен в этих двух сезонах, к сожалению, слишком мало людей видели это».

«Спасибо, месье Далер Кузяев!»

«Спасибо за сезон-2023/2024, Далер, и удачи тебе».

«Спасибо, чемпион!»

Кузяев пополнил состав «Гавра» летом 2023 года. За этот период он сыграл в 46 матчах во всех турнирах, в которых отличился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.