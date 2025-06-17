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Шпилевский: моя идея, чтобы у «Пари НН» появилась своя ДНК – стиль и игровая философия

Шпилевский: моя идея, чтобы у «Пари НН» появилась своя ДНК – стиль и игровая философия
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Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский поделился планами и своим взглядом на развитие клуба.

– После подписания контракта вы сказали, что клуб знает, что хочет. Можете кратко расшифровать, что это означает: быть выше стыков, попадание в топ-10 или топ-8?
– Как тренер я никогда не давал и не люблю давать обещания в такой парадигме. Но я могу обещать, что команда будет играть с большим желанием. Моя идея, чтобы у «Пари НН» появилась своя ДНК – стиль и игровая философия, с которой команда будет ассоциироваться, и которая будет привлекать болельщиков на стадион. Давать какие-либо обещания в плане конкретного места в турнирной таблице не в моих правилах, так как на построение команды и всех процессов нужно время. Кроме того, в футболе ничего нельзя загадывать – это спорт. Рад, что руководство это понимает. Мы как тренерский штаб со своей стороны вместе с командой будем делать всё возможное, чтобы изменить, — заявил Шпилевский в интервью официальному сайту «Пари НН».

«Пари НН» объявил о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера в понедельник, 16 июня. С 37-летним специалистом был заключён контракт на три сезона.

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