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40-летний Вальбуэна может вернуться в «Олимпиакос» — L'Équipe

40-летний Вальбуэна может вернуться в «Олимпиакос» — L'Équipe
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Полузащитник Матьё Вальбуэна, ранее выступавший за «Калитею», может вернуться в «Олимпиакос». Об этом сообщает EuroFoot со ссылкой на L'Équipe.

На протяжении карьеры футболист провёл 848 матчей, забил 116 голов и отдал 185 голевых передач. Он также выступал за «Марсель», московское «Динамо», «Лион», «Фенербахче», «Аполлон» и сборную Франции. В активе хавбека титул чемпиона Франции, Суперкубок страны и три Кубка лиги. Помимо этого, Вальбуэна трижды становился чемпионом Греции и один раз брал местный Кубок.

Напомним, Матьё уже играл за «Олимпиакос» с 2019 по 2023 год. В 35 матчах прошлого клубного сезона Вальбуэна забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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