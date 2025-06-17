40-летний Вальбуэна может вернуться в «Олимпиакос» — L'Équipe

Полузащитник Матьё Вальбуэна, ранее выступавший за «Калитею», может вернуться в «Олимпиакос». Об этом сообщает EuroFoot со ссылкой на L'Équipe.

На протяжении карьеры футболист провёл 848 матчей, забил 116 голов и отдал 185 голевых передач. Он также выступал за «Марсель», московское «Динамо», «Лион», «Фенербахче», «Аполлон» и сборную Франции. В активе хавбека титул чемпиона Франции, Суперкубок страны и три Кубка лиги. Помимо этого, Вальбуэна трижды становился чемпионом Греции и один раз брал местный Кубок.

Напомним, Матьё уже играл за «Олимпиакос» с 2019 по 2023 год. В 35 матчах прошлого клубного сезона Вальбуэна забил три гола и отдал четыре результативные передачи.