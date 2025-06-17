«Ювентус» продлил контракт с adidas до 2038 года и заработает € 408 млн — Tuttosport

Туринский «Ювентус» заключил новый долгосрочный контракт с техническим партнёром adidas. Как сообщает издание Tuttosport, новое соглашение принесёт итальянской команде € 408 млн. Данную сумму клуб получит за весь срок действия контракта.

По данным источника, до 2028 года за каждый сезон «старая синьора» продолжит получать от производителя экипировки € 46,1 млн. На таких условиях действует и нынешнее соглашение. В свою очередь, с 2028 года сумма снизится до € 40,8 млн.

Футбольный клуб «Ювентус» сотрудничает с компанией adidas с 2015 года. Раньше изготовлением формы для клуба занималась компания Nike.