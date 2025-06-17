Доннарумма — лучший вратарь мира по версии FourFourTwo, Куртуа — вне топ-3

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером мира на текущий момент по версии популярного британского издания FourFourTwo. В составе парижского клуба итальянский футболист выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции в сезоне-2024/2025.
Топ-10 лучших вратарей мира по версии FourFourTwo:
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)
- Алисон Бекер («Ливерпуль»)
- Давид Райя («Арсенал»)
- Тибо Куртуа («Реал» Мадрид)
- Ян Зоммер («Интер»)
- Ян Облак («Атлетико» Мадрид)
- Мик Меньян («Милан»)
- Жоан Гарсия («Эспаньол»)
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»)
- Миле Свилар («Рома»)
В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 41 матче во всех турнирах, в 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
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