Доннарумма — лучший вратарь мира по версии FourFourTwo, Куртуа — вне топ-3

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером мира на текущий момент по версии популярного британского издания FourFourTwo. В составе парижского клуба итальянский футболист выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции в сезоне-2024/2025.

Топ-10 лучших вратарей мира по версии FourFourTwo:

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») Алисон Бекер («Ливерпуль») Давид Райя («Арсенал») Тибо Куртуа («Реал» Мадрид) Ян Зоммер («Интер») Ян Облак («Атлетико» Мадрид) Мик Меньян («Милан») Жоан Гарсия («Эспаньол») Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») Миле Свилар («Рома»)

В минувшем сезоне Доннарумма принял участие в 41 матче во всех турнирах, в 13 из которых он отыграл «на ноль». Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: