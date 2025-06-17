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Стало известно время начала матча за Суперкубок России 2025 года

Стало известно время начала матча за Суперкубок России 2025 года
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Матч за Суперкубок России — 2025, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар», состоится в Казани на стадионе «Казань Арена» 12 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Краснодар» выиграл чемпионат России, заработав 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, тройку призёров замкнул ЦСКА с 59 очками. Фонбет Кубок России взяли армейцы, обыгравшие в решающем матче «Ростов» (0:0 (4:3 пен.)).

В прошлом розыгрыше Суперкубка России победу одержал санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые поедили «Краснодар» со счётом 4:2. Встреча прошла 13 июля 2024 года на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде.

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