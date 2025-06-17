«Алания» объявила о продлении контрактов с четырьмя футболистами

Владикавказская «Алания» продлила контракты с четырьмя игроками команды. Как сообщает пресс-служба клуба, новые трудовые соглашения подписали защитник Мурат Ышык, полузащитники Алан Хугаев и Дато Черткоев, а также форвард Руслан Гогниев.

«Поздравляем парней и желаем им дальнейшего прогресса в составе нашей команды!» — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале «Алании».

Напомним, «Алания» заняла последнее место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги в сезоне-2024/2025. Ранее руководитель департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола Роман Дьяков рассказал, что владикавказская «Алания» предоставила финансовые гарантии на участие в следующем сезоне.