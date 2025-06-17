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«Рубин» сделал заявление относительно несостоявшегося перехода Даку в «Зенит»

«Рубин» сделал заявление относительно несостоявшегося перехода Даку в «Зенит»
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Пресс-служба «Рубина» в своём телеграм-канале выпустила заявление относительно несостоявшегося перехода нападающего Мирлинда Даку в «Зенит».

«По итогам переговоров ФК «Зенит» и футболиста стороны не пришли к соглашению о подписании контракта.

Мирлинд Даку после дополнительных дней отпуска, которые получили все наши футболисты, выступавшие в июне за национальные команды, присоединится к «Рубину» на летних сборах», — сказано в заявлении.

Ранее пресс-служба казанского клуба подтвердила, что он действительно находится в переговорах с сине-бело-голубыми относительно трансфера 27-летнего форварда.

В минувшем сезоне Даку принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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