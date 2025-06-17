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Отец Кузяева оценил двухлетний период выступлений игрока в «Гавре»

Отец Кузяева оценил двухлетний период выступлений игрока в «Гавре»
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Адьям Кузяев, отец бывшего полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, высказался о периоде выступлений российского футболиста во французском клубе. Сегодня, 17 июня, тёмно-синие объявили об уходе 32-летнего игрока в связи с истечением срока контракта.

«Сейчас Далер отдыхает, планы на будущее пока не строим. Он и я довольны проведёнными первыми двумя годами во Франции», — приводит слова Адьяма Кузяева «Матч ТВ».

Кузяев присоединился к «Гавру» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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