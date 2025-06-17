Фёдор Смолов мог продолжить карьеру в МЛС

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов во время свежего выпуска шоу на своём You-Tube-канале Smol Talk, где приглашённым гостем был баскетболист Алексей Швед, рассказал, как ранее мог пополнить состав клуба «Миннесота Юнайтед» из американской МЛС.

«В своё время у меня было предложение от «Миннесоты» из MLS. В баскетбол играют в закрытом помещении (обращается к Шведу), а в футбол — в открытом. И в этих климатических условиях не особо приятно находиться», — сказал Смолов в своём видео.

Фёдор Смолов ранее покинул «Краснодар». У форварда истёк контракт с клубом, в составе которого он впервые в карьере стал чемпионом России.