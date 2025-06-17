Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов мог продолжить карьеру в МЛС

Фёдор Смолов мог продолжить карьеру в МЛС
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов во время свежего выпуска шоу на своём You-Tube-канале Smol Talk, где приглашённым гостем был баскетболист Алексей Швед, рассказал, как ранее мог пополнить состав клуба «Миннесота Юнайтед» из американской МЛС.

«В своё время у меня было предложение от «Миннесоты» из MLS. В баскетбол играют в закрытом помещении (обращается к Шведу), а в футбол — в открытом. И в этих климатических условиях не особо приятно находиться», — сказал Смолов в своём видео.

Фёдор Смолов ранее покинул «Краснодар». У форварда истёк контракт с клубом, в составе которого он впервые в карьере стал чемпионом России.

Материалы по теме
Фото
«Тед Смолов aka Фёдор Лассо прекрасен». РПЛ отреагировала на новый имидж форварда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android