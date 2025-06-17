Саудовский «Аль-Хиляль» предлагал Дибале € 10 млн за месяц в составе клуба на КЧМ — Мерло

Клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предлагал форварду итальянской «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибале € 10 млн за участие в составе команды на клубном чемпионате мира — 2025 в США. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, такую сумму аргентинец мог получить за месяц в составе «Аль-Хиляля», который в группе H сыграет с мадридским «Реалом», австрийским «Ред Буллом» и мексиканской «Пачукой». Сообщается, что игрок отклонил данное предложение.

Пауло Дибала выступает за «Рому» с лета 2022 года. В завершившемся сезоне на его счету шесть голов и три результативные передачи в 24 матчах итальянской Серии А.