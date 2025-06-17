Состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов — 2025/2026

В Ньоне прошла жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов — 2025/2026. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

«Жальгирис» (Литва) — «Хамрун Спартанс» (Мальта);

КуПС (Финляндия) — «Милсами» (Молдавия);

«Нью-Сейнтс» (Уэльс) — «Шкендия» (Северная Македония);

«Иберия 1999» (Грузия) — «Мальмё» (Швеция);

«Левадия» (Эстония) — РФШ (Латвия);

«Дрита» (Косово) — «Дифферданж» (Люксембург);

«Викингур» (Фарерские острова) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар);

«Эгнатия» (Албания) — «Брейдаблик» (Исландия);

«Шелбурн» (Ирландия) — «Линфилд» (Северная Ирландия);

ФКСБ (Румыния) — «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра);

«Виртус» (Сан-Марино) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина);

«Олимпия» Любляна (Словения) — «Кайрат» (Казахстан);

«Ноа» (Армения) — «Будучность» (Черногория);

«Лудогорец» (Болгария) — «Динамо» Минск (Беларусь).

Сеяные команды выделены жирным. По итогам дополнительной жеребьёвки проигравшие в парах «Викингур» — «Линкольн Ред Импс» и «Виртус» — «Зриньски» в целях соблюдения баланса сразу перейдут в третий отборочный раунд Лиги конференций УЕФА, а не во второй, как все остальные.

Первые матчи состоятся 8 и 9 июля, ответные — 15 и 16 июля.