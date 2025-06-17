«Историческая легенда». Лионель Месси поблагодарил Роберто Баджо за подаренную футболку

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси получил в подарок футболку от бывшего футболиста итальянской национальной команды Роберто Баджо.

Фото: Из личного архива Лионеля Месси

«Как это прекрасно смотрится! Спасибо, Роберто, за этот особенный и значимый подарок, а также за нашу душевную беседу. Ты невероятен и являешься исторической легендой для футбола. Всегда рад видеть тебя, когда ты приходишь посмотреть на нашу игру», — написал Месси в своём аккаунте в социальной сети.

Баджо является обладателем награды «Золотой мяч», которую он выиграл в 1993 году. Он дважды становился чемпионом Италии: в сезоне-1994/1995 в составе «Ювентуса», в сезоне-1995/1996, выступая за «Милан».

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