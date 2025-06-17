Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Историческая легенда». Лионель Месси поблагодарил Роберто Баджо за подаренную футболку

«Историческая легенда». Лионель Месси поблагодарил Роберто Баджо за подаренную футболку
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси получил в подарок футболку от бывшего футболиста итальянской национальной команды Роберто Баджо.

Фото: Из личного архива Лионеля Месси

«Как это прекрасно смотрится! Спасибо, Роберто, за этот особенный и значимый подарок, а также за нашу душевную беседу. Ты невероятен и являешься исторической легендой для футбола. Всегда рад видеть тебя, когда ты приходишь посмотреть на нашу игру», — написал Месси в своём аккаунте в социальной сети.

Баджо является обладателем награды «Золотой мяч», которую он выиграл в 1993 году. Он дважды становился чемпионом Италии: в сезоне-1994/1995 в составе «Ювентуса», в сезоне-1995/1996, выступая за «Милан».

Материалы по теме
Кварацхелия сделал выбор между Роналду и Месси

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android