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«Два укола — и попёр». Агкацев рассказал, как играл с травмой в чемпионском сезоне РПЛ

«Два укола — и попёр». Агкацев рассказал, как играл с травмой в чемпионском сезоне РПЛ
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как выходил с травмой на матчи Российской Премьер-Лиги — 2024/2025.

— Ты не совсем здоровым выходил на последние три матча в РПЛ. Что случилось?
— Думаю, в этом сезоне на пальцах можно посчитать, сколько игр было, чтобы я выходил в хорошем состоянии. Всё время либо что‑то болело, либо состояние какое‑то не очень было. Не без этого. Мне кажется, так и должно быть. Спорт — это про перебарывание таких ситуаций.

— А не было мысли о том, чтобы где‑то не сыграть?
— На самом деле, было даже скорее наоборот. Врачи говорили: «Стас, можно сделать хуже». Но без задних мыслей два укола — и попёр, — сказал Агкацев в эфире «Матч ТВ»

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, набрав 67 очков в 30 турах и опередив «Зенит» на одно очко. Станислав Агкацев принял участие во всех 30 матчах турнира, пропустил 23 мяча и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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