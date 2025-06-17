«Зенит» продлил контракт с 38-летним Михаилом Кержаковым

«Зенит» в телеграм-канале объявил о продлении контракта с 38-летним вратарём Михаилом Кержаковым. Новое трудовое соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Зенит» поздравляет вратаря с новым соглашением, желает не останавливаться на достигнутом и продолжать победные традиции в составе родного клуба!» — сказано в сообщении сине-бело-голубых.

В минувшем сезоне Кержаков не принял участия ни в одном официальном матче за «Зенит». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 200 тыс.

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