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Результаты матчей чемпионата Европы U19 17 июня

Результаты матчей чемпионата Европы U19 17 июня
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17 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U19 17 июня:

Группа В. Норвегия — Нидерланды — 0:2;
Группа В. Германия — Англия — 5:5.

После двух туров первое место в квартете В занимает сборная Нидерландов, набравшая шесть очков. На второй строчке располагается английская национальная команда, заработавшая два очка. Третье место с одним очком занимает сборная Норвегии. На последней, четвёртой строчке располагается немецкая национальная команда (1).

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