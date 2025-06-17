Руководители «Динамо» провели встречу с «Крыльями Советов» по трансферу Сергеева

Руководство «Динамо» провело встречу с «Крыльями Советов» по трансферу нападающего Ивана Сергеева. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны продолжают переговоры. Москвичи настроены закрыть сделку в ближайшее время.

30-летний футболист вернулся в самарский клуб в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Сергеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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