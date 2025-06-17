Комментатор Okko Артём Борисов дал прогноз на матч клубного ЧМ «Монтеррей» — «Интер»

Комментатор Okko Артём Борисов поделился прогнозом на матч первого тура группового этапа клубного чемпионата мира «Монтеррей» — «Интер».

«Судьба как-то совсем незаслуженно оттопталась на «Интере» после финала Лиги чемпионов. Это как бы вторая команда Европы, а дела закрутились так, будто она последняя, и главное — сорваны все планы. Я боюсь, что в первое время будет совсем не важно, хороший или плохой тренер Киву и адекватно ли перестраивается команда. Факт в том, что она не собиралась перестраиваться, тем более — за неделю и на таком аффектированном фоне. Впрочем, будет интересно посмотреть на первый матч «Интера» после шока. Люди, приходящие в себя, создают оздоровительное зрелище. Тем более что и у «Монтеррея» новый тренер», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом Чемпионата Максимом Пахомовым.