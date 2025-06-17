Мбаппе — лучший форвард мира по версии FourFourTwo, Холанд — пятый
Известное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших форвардов мира на текущий момент, первое место в котором занял нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе. В минувшем сезоне в составе «сливочных» футболист выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Мбаппе забил 43 гола в 56 матчах во всех турнирах.
Топ-10 лучших форвардов мира по версии FourFourTwo:
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Усман Дембеле («ПСЖ»)
- Александер Исак («Ньюкасл»)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Роберт Левандовски («Барселона»)
- Лаутаро Мартинес («Интер»)
- Виктор Дьёкереш («Спортинг»)
- Омар Мармуш («Манчестер Сити»)
- Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид)
Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ:
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