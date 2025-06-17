Мбаппе — лучший форвард мира по версии FourFourTwo, Холанд — пятый

Известное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших форвардов мира на текущий момент, первое место в котором занял нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе. В минувшем сезоне в составе «сливочных» футболист выиграл Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Мбаппе забил 43 гола в 56 матчах во всех турнирах.

Топ-10 лучших форвардов мира по версии FourFourTwo:

Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) Гарри Кейн («Бавария») Усман Дембеле («ПСЖ») Александер Исак («Ньюкасл») Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») Роберт Левандовски («Барселона») Лаутаро Мартинес («Интер») Виктор Дьёкереш («Спортинг») Омар Мармуш («Манчестер Сити») Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид)

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: