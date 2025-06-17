Фоден — о «Манчестер Сити»: это нечто особенное, мы как семья

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о своей прочной связи с «горожанами». Футболист является воспитанником этого клуба и находится в его системе с 2009 года.

«Думаю, это нечто особенное. Не так часто футболист проходит через все этапы системы клуба, остаётся в основной команде и берёт с ней много трофеев. Мы как семья. Думаю, мы уже создали это [чувство] на «Этихаде». Это как одна семья, где мы все вместе», — приводит слова Фодена официальный сайт ФИФА.

В 45 матчах клубного сезона на счету хавбека 10 голов и шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Фодена в € 100 млн.