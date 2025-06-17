Жоан Гарсия перейдёт в «Барселону» в среду, презентация состоится в пятницу — MD

В среду, 18 июня, Ла Лигой будет окончательно подтверждена выплата в размере € 26,3415 млн за досрочное расторжение контракта вратарём Жоаном Гарсией с клубом «Эспаньол». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, ожидается, что в указанный день также будут подписаны все необходимые документы, ознаменовывающие переход 24-летнего голкипера в каталонский клуб. Он подпишет контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный на шесть лет. В пятницу, 20 июня, состоится официальная презентация Гарсии в качестве футболиста «Барселоны».

Гарсия выступает в составе взрослой команды «Эспаньола» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 67 матчах во всех турнирах, 21 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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