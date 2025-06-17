«Меня пугали, говорили: подумай дважды». Шпилевский — о решении возглавить «Пари НН»

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал о давлении на него во время переговоров с нижегородским клубом.

— Последние три сезона «Пари НН» попадал в стыковые матчи. Вас это не смущало?

— Я наблюдал только со стороны, поэтому не мог о чём-то судить — не был вовлечён в чемпионат. Те, кто внутри РПЛ и клуба, намного лучше знают, что происходит. Понятно, что меня к чему-то готовили, даже пугали: подумай дважды, прежде чем согласиться. Но я такой человек, что мне всё нелегко давалось, всё достигалось большим трудом. Я из Беларуси, переехал в Германию, где ко мне относились как к иностранцу. Там нужно быть вдвойне сильнее, лучше, чтобы прийти к своей мечте и стать тренером. Так что знаю, чего ожидать в «Пари НН». Уверен в коллективе, тренерском штабе, поддержке руководства. Любое препятствие можно преодолеть совместными усилиями. Главное — подходить ко всему с терпением, прикладывать свои знания и умения. Добиваться максимального вклада от себя, окружающих и относиться к делу с большим желанием, — заявил Шпилевский в интервью официальному сайту «Пари НН».

«Пари НН» заявил о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера команды в понедельник, 16 июня. С белорусским специалистом был заключён контракт сроком на три года.