Хавбек «Манчестер Сити» Фоден рассказал, с каким легендарным футболистом хотел бы сыграть

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден ответил, с кем из легенд футбола хотел бы сыграть.

«Наверное, с Диего Марадоной. Когда я смотрю нарезки моментов на YouTube, то вижу, как мяч буквально прилипает к его ноге, а ещё [впечатляют] все его голы на чемпионатах мира. Я бы просто посмотрел на него во время тренировки, чтобы понять, на что он способен», — приводит слова Фодена официальный сайт ФИФА.

В 45 матчах клубного сезона на счету хавбека 10 голов и шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Фодена в € 100 млн. Футболист находится в системе «горожан» с 2009 года.