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«Рубин» — в шаге от подписания защитника из чемпионата Румынии за € 800 тыс. — Лепор

«Рубин» — в шаге от подписания защитника из чемпионата Румынии за € 800 тыс. — Лепор
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«Рубин» договорился с румынским клубом «Университатя» о переходе 27-летнего центрального защитника Дениля Мальдонадо. Об этом сообщает журналист Лоренсо Лепор в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клуб из Румынии получит около € 800 тыс. за футболиста. Подчёркивается, что контракт Мальдонадо уже согласован.

В минувшем сезоне 27-летний защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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