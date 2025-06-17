«Это было не моё решение». Глава «Тоттенхэма» Леви — об увольнении Постекоглу

Председатель совета директоров лондонского «Тоттенхэма» Дэниэл Леви прокомментировал увольнение с поста главного тренера команды Ангелоса Постекоглу после победы команды в Лиге Европы УЕФА.

«У нас отличные отношения [с Постекоглу], я сказал ему, что он всегда будет частью нашей истории, мы всегда рады его возвращению. Это было коллективное решение, не моё, эмоционально это было очень сложно, но мы считаем, что сделали правильный выбор для клуба», — сказал Леви в видео, опубликованном на YouTube-канале «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» под руководством Постекоглу впервые с 1984 года выиграл еврокубок. В финале ЛЕ-2024/2025 лондонцы одержали победу над «Манчестер Юнайтед» (1:0). 6 июня клуб объявил об увольнении специалиста с поста главного тренера клуба.