«Для нас есть только этот клуб». Отец Керкеза подтвердил переход защитника в «Ливерпуль»

Себастьян Керкез, отец левого защитника «Борнмута» Милоша Керкеза, подтвердил, что переход 21-летнего футболиста в «Ливерпуль» практически завершён. Ранее СМИ сообщали, что мерсисайдцы заплатят за игрока сборной Венгрии около € 45 млн.

«Для нас есть только «Ливерпуль», мы не будем разговаривать с другими клубами. Всё решено [в плане личного контракта], осталось просто уладить некоторые детали, но, по сути, дело закрыто.

Ричард Хьюз (нынешний спортивный директор «Ливерпуля». — Прим. «Чемпионата») привёл нас в «Борнмут», и если он сказал, что мы едем в Индию, значит, мы едем в Индию. Всё согласовано, остались только мелочи», — сказал отец Керкеза в подкасте Super Indirektno.

В минувшем сезоне Керкез принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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