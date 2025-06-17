Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов: были предложения, но мне надо понять, хочу ли я вообще играть

Смолов: были предложения, но мне надо понять, хочу ли я вообще играть
Комментарии

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов во время свежего выпуска шоу на своём You-Tube-канале Smol Talk высказался на тему продолжения карьеры.

«Честно скажу, пока даже ни с кем не разговаривал. Были предложения, но мне надо прожить, понять, хочу ли вообще играть. Физически чувствую себя хорошо, ментально взвешиваю, пытаюсь разобраться. Оцениваю риски, их как будто немало… Посмотрим, как будет. Пока наслаждаюсь чемпионским отпуском», — сказал Смолов в своём видео.

Фёдор Смолов ранее ушёл из «Краснодара». У игрока истёк контракт с клубом, в составе которого он впервые в карьере стал чемпионом России.

Материалы по теме
Фёдор Смолов мог продолжить карьеру в МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android