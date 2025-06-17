Смолов: были предложения, но мне надо понять, хочу ли я вообще играть

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов во время свежего выпуска шоу на своём You-Tube-канале Smol Talk высказался на тему продолжения карьеры.

«Честно скажу, пока даже ни с кем не разговаривал. Были предложения, но мне надо прожить, понять, хочу ли вообще играть. Физически чувствую себя хорошо, ментально взвешиваю, пытаюсь разобраться. Оцениваю риски, их как будто немало… Посмотрим, как будет. Пока наслаждаюсь чемпионским отпуском», — сказал Смолов в своём видео.

Фёдор Смолов ранее ушёл из «Краснодара». У игрока истёк контракт с клубом, в составе которого он впервые в карьере стал чемпионом России.