Вирц опубликовал совместное фото с Фримпонгом, перешедшим из «Байера» в «Ливерпуль»

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц, которого связывают с переходом в английский «Ливерпуль», поделился совместной фотографией с отдыха с защитником Жереми Фримпонгом, который ранее перебрался в стан мерсисайдцев из леверкузенского клуба.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» согласовал детали трансфера немецкого полузащитника. Сумма перехода должна составить € 117 млн, плюс € 18,7 млн в качестве бонусов.

Фото: Личный архив Флориана Вирца

В сезоне-2024/2025 чемпионата Германии 22-летний Флориан Вирц провёл 31 матч, в которых забил 10 мячей и оформил 12 голевых передач. Также на его счету девять игр, шесть голов и одна результативная передача в Лиге чемпионов.