Сегодня, 17 июня, состоялись четыре матча 3-го тура чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2025 года в Словакии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Европы U21 17 июня:

Группа C. Франция — Польша (4:1);

Группа C. Грузия — Португалия (0:4);

Группа A. Румыния — Словакия (1:2);

Группа A. Испания — Италия (1:1).

В группе C Португалия и Франция заработали по семь очков и вышли в 1/4 финала турнира. Грузия (3 очка) и Польша (0 очков) покинули турнир.

В группе A Испания и Италия заработали по семь очков и вышли в 1/4 финала турнира. Словакия (3 очка) и Румыния (0 очков) покинули турнир.

Действующим чемпионом Европы является молодёжная сборная Англии. В финале турнира 2023 года англичане обыграли Испанию с минимальным счётом 1:0. Чемпионат Европы среди молодёжных команд — 2023 прошёл в Румынии и в Грузии.