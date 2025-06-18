Стала известна позиция «Барселоны» относительно будущего Араухо в клубе

В руководстве «Барселоны» существуют разногласия относительно будущего центрального защитника Рональда Араухо в каталонском клубе. Об этом сообщает AS.

По информации источника, некоторые люди в испанском гранде считают целесообразной продажу уругвайского футболиста, поскольку с неё можно выручить около € 80 млн. Кроме того, состав сине-гранатовых переукомплектован на этой позиции.

Однако спортивный директор «Барселоны» Деку выступает за сохранение Араухо в клубе, так как считает, что он способен помочь команде Флика. В свою очередь, сам главный тренер «блауграны» предпочитает остаться в стороне и примет любое решение руководства по будущему 26-летнего игрока. Подчёркивается, что Араухо хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

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