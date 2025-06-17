«Ривер Плейт» обыграл «Урава Ред Даймондс» в матче клубного чемпионата мира — 2025

Завершился матч 1-го тура группы E клубного чемпионата мира, в котором встречались «Ривер Плейт» и «Урава Ред Даймондс». Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Победу одержала аргентинская команда со счётом 3:1.

Факундо Колидио вывел аргентинскую команду вперёд на 12-й минуте, Себастьян Дриусси на 48-й минуте удвоил преимущество коллектива. Юсуке Мацуо на 58-й минуте реализовал пенальти и отыграл один из мячей. Максимильяно Меса на 73-й минуте укрепил преимущество клуба «Ривер Плейт».

После этой игры «Ривер Плейт» лидирует в группе E с тремя очками, «Урава Ред Даймондс» с 0 очков замыкает таблицу. В этом квартете также играют «Монтеррей» и «Интер».