«Ривер Плейт» обыграл «Урава Ред Даймондс» в матче клубного чемпионата мира — 2025
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Завершился матч 1-го тура группы E клубного чемпионата мира, в котором встречались «Ривер Плейт» и «Урава Ред Даймондс». Игра проходила на стадионе «Люмен Филд» (Сиэтл, США). Победу одержала аргентинская команда со счётом 3:1.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 1-й тур
17 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
Окончен
3 : 1
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
1:0 Колидио – 12' 2:0 Дриусси – 48' 2:1 Мацуо – 58' 3:1 Меса – 73'
Факундо Колидио вывел аргентинскую команду вперёд на 12-й минуте, Себастьян Дриусси на 48-й минуте удвоил преимущество коллектива. Юсуке Мацуо на 58-й минуте реализовал пенальти и отыграл один из мячей. Максимильяно Меса на 73-й минуте укрепил преимущество клуба «Ривер Плейт».
После этой игры «Ривер Плейт» лидирует в группе E с тремя очками, «Урава Ред Даймондс» с 0 очков замыкает таблицу. В этом квартете также играют «Монтеррей» и «Интер».
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