В «Динамо» отреагировали на информацию, что «Зенит» может сорвать переход Ивана Сергеева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию, что «Зенит» может помешать переходу форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московский клуб. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые могут выкупить нападающего и отдать его обратно в аренду в самарскую команду.

«Зенит» пытается помешать трансферу Сергеева в «Динамо»? Я тоже читаю новостные каналы. Больше добавить нечего. Если эта история реальна, значит, коллегам есть на что потратить деньги.

Отношения с «Зенитом»? Мы взаимодействуем, у нас нормальные отношения. Даже несмотря на ситуацию с трансфером Осипенко», — приводит слова Пивоварова Sport24.

30-летний футболист вернулся в самарский клуб в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне Сергеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: