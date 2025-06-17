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Алексей Шпилевский рассказал, в какой футбол при нём будет играть «Пари НН»

Алексей Шпилевский рассказал, в какой футбол при нём будет играть «Пари НН»
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Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, какие требования будут предъявляться к футболистам команды под его руководством.

— В какой футбол будет играть «Пари НН»? Это будет интенсивный футбол с базовой схемой 4-4-2?
— Не будут говорить о какой-то конкретной схеме. Футбол состоит не из одной фазы игры, и в каждой у нас будут свои принципы. В каких-то матчах мы будем меньше на мяче, в каких-то — больше. Для меня безумно важна фаза переключения, чтобы после потери был мгновенный возврат мяча, а после перехватов мы старались как можно быстрее завершить атаку.

Понятно, что футболисты получат план, как нужно действовать, во всех фазах игры. Но также многое зависит от исполнения, желания игроков. Изменения будут, но надо понимать, что футболисты не роботы, потребуется время на привыкание к требованиям. Если бы всё было легко, то и работать было бы везде проще. На выстраивание процессов потребуется время, — заявил Шпилевский в интервью официальному сайту «Пари НН».

«Пари НН» заявил о назначении Алексея Шпилевского на пост главного тренера команды в понедельник, 16 июня. С белорусским специалистом был заключён контракт сроком на три года. Ранее 37-летний тренер работал в кипрском «Арисе».

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