Три клуба готовы заплатить «Тоттенхэму» € 40 млн за трансфер Сона — talkSPORT

Форвард английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщает talkSPORT, интерес к южнокорейскому футболисту проявили три клуба саудовской Про-Лиги. В числе претендентов на Сона называются «Аль Ахли», «Аль-Кадисия» и «Аль-Наср».

По данным источника, все три клуба готовы заплатить за трансфер 32-летнего нападающего € 40 млн. Сообщается, что главным претендентом на игрока является «Аль-Ахли». «Тоттенхэм», в свою очередь, готов расстаться со своим капитаном за год до истечения контракта, чтобы заработать солидную сумму.

В минувшем сезоне на счету Сон Хын Мина 11 голов и 12 результативных передач в 46 матчах за «шпор» во всех турнирах.