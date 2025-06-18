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«Милан» проявляет интерес к форвардам из двух европейских грандов — Моретто

«Милан» проявляет интерес к форвардам из двух европейских грандов — Моретто
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«Милан» заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Дарвине Нуньесе и в форварде «Ювентуса» Душане Влаховиче. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на журналиста Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри в большей степени предпочитает, чтобы клуб подписал сербского футболиста.

Ранее СМИ сообщали, что «Ливерпуль» оценивает Нуньеса в € 40-45 млн.

В минувшем сезоне Нуньес принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и семью результативными передачами. Влахович сыграл 41 матч во всех соревнованиях, где забил 15 голов и сделал пять результативных пасов.

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