Комментатор Генич мог войти в тренерский штаб «Краснодара»

Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что мог стать частью тренерского штаба «Краснодара». С телеведущим связывался владелец «быков» Сергей Галицкий.

«Отказался, потому что надо было бросать телевидение, а мне этого не хотелось. Это была одна команда — «Краснодар». Сергей Николаевич спрашивал, не хочу ли я быть тренером. Ни капельки не жалею. Ничего страшного. Я и так чемпион России, когда получаю приз лучшего комментатора», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Краснодар» выиграл чемпионат России, заработав 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, тройку призёров замкнул ЦСКА с 59 очками. Фонбет Кубок России взяли армейцы, обыгравшие в решающем матче «Ростов» (0:0 (4:3 пен.)).