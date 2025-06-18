Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментатор Генич мог войти в тренерский штаб «Краснодара»

Комментатор Генич мог войти в тренерский штаб «Краснодара»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич рассказал, что мог стать частью тренерского штаба «Краснодара». С телеведущим связывался владелец «быков» Сергей Галицкий.

«Отказался, потому что надо было бросать телевидение, а мне этого не хотелось. Это была одна команда — «Краснодар». Сергей Николаевич спрашивал, не хочу ли я быть тренером. Ни капельки не жалею. Ничего страшного. Я и так чемпион России, когда получаю приз лучшего комментатора», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам сезона-2024/2025 «Краснодар» выиграл чемпионат России, заработав 67 очков. На втором месте финишировал «Зенит» с 66 очками, тройку призёров замкнул ЦСКА с 59 очками. Фонбет Кубок России взяли армейцы, обыгравшие в решающем матче «Ростов» (0:0 (4:3 пен.)).

Материалы по теме
«Краснодар» проворачивает ещё два трансфера! Чемпион берёт двух россиян из Первой лиги
«Краснодар» проворачивает ещё два трансфера! Чемпион берёт двух россиян из Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android