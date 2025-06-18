В «Интере» чувствуют себя обманутыми после ухода Индзаги в «Аль-Хиляль» — GdS

Руководство «Интера» чувствует себя обманутым после ухода главного тренера команды Симоне Индзаги в саудовский «Аль-Хиляль». Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, боссы миланской команды были в гневе, узнав, что Индзаги договорился о переходе в новый клуб до финала Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» (0:5).

По данным источника, между «Интером» и Индзаги была договорённость о новом контракте, который оставалось лишь подписать. Сообщается, что в итальянском клубе задаются вопросами: в какой атмосфере проходила подготовка к финалу ЛЧ? Знали ли игроки об уходе тренера? Когда у Индзаги начались контакты с представителями саудовского клуба.

Симоне Индзаги стал главным тренером «Аль-Хиляля» 5 июня 2025 года. Итальянский специалист возглавлял «Интер» с лета 2021 года.