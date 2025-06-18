Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо рассказал о состоянии заболевшего Килиана Мбаппе

Хаби Алонсо рассказал о состоянии заболевшего Килиана Мбаппе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о состоянии нападающего Килиана Мбаппе, пропустившего тренировку «сливочных» в преддверии матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» из-за высокой температуры.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сегодня утром Килиан чувствовал себя несколько лучше, но этого недостаточно. Было очень жарко, поэтому ему не стоило тренироваться. Будем выжидать до последнего момента и примем решение завтра утром», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Матч между командами пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Последний раз «Реал» и «Аль-Хиляль» встречались в финальном матче клубного чемпионата мира — 2022. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 5:3. В группе Н эти команды также сыграют с «Пачукой» и с «Ред Булл Зальцбург».

Материалы по теме
Мбаппе пропустил тренировку «Реала» за день до матча с «Аль-Хилялем» из-за болезни — COPE

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android