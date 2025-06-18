Хаби Алонсо рассказал о состоянии заболевшего Килиана Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался о состоянии нападающего Килиана Мбаппе, пропустившего тренировку «сливочных» в преддверии матча клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» из-за высокой температуры.

«Сегодня утром Килиан чувствовал себя несколько лучше, но этого недостаточно. Было очень жарко, поэтому ему не стоило тренироваться. Будем выжидать до последнего момента и примем решение завтра утром», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Матч между командами пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Последний раз «Реал» и «Аль-Хиляль» встречались в финальном матче клубного чемпионата мира — 2022. В той игре «Королевский клуб» одержал победу со счётом 5:3. В группе Н эти команды также сыграют с «Пачукой» и с «Ред Булл Зальцбург».

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