Гендиректор «Аль-Хиляля»: наследие Неймара останется с нами

Генеральный директор клуба «Аль-Хиляль» Эстеве Кальсада заявил, что в клубе не жалеют о покупке нападающего Неймара из «ПСЖ» за € 100 млн (с учётом бонусов) в 2023 году.

«Пожалуй, у нас нет вообще никаких сожалений. Просто грустно, что он получил столь тяжёлую травму (повреждение крестообразной связки. — Прим. «Чемпионата»). Критиковать Неймара за травмы — несправедливо, ведь большую часть повреждений он получал, когда соперники пытались отнять у него мяч.

Другим важным фактором стал рост популярности клуба в мире. Его трансфер, наряду с переходами других звёзд, помог нам стать популярнее в соцсетях. Сейчас у нас 42 млн подписчиков. В каком-то смысле это своего рода наследие, которое останется с нами», — приводит слова Кальсады BBC.

Неймар сыграл за «Аль-Хилаль» в семи матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи. В январе 2025 года бразилец вернулся в «Сантос».