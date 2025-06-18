Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Аль-Хиляля»: наследие Неймара останется с нами

Гендиректор «Аль-Хиляля»: наследие Неймара останется с нами
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор клуба «Аль-Хиляль» Эстеве Кальсада заявил, что в клубе не жалеют о покупке нападающего Неймара из «ПСЖ» за € 100 млн (с учётом бонусов) в 2023 году.

«Пожалуй, у нас нет вообще никаких сожалений. Просто грустно, что он получил столь тяжёлую травму (повреждение крестообразной связки. — Прим. «Чемпионата»). Критиковать Неймара за травмы — несправедливо, ведь большую часть повреждений он получал, когда соперники пытались отнять у него мяч.

Другим важным фактором стал рост популярности клуба в мире. Его трансфер, наряду с переходами других звёзд, помог нам стать популярнее в соцсетях. Сейчас у нас 42 млн подписчиков. В каком-то смысле это своего рода наследие, которое останется с нами», — приводит слова Кальсады BBC.

Неймар сыграл за «Аль-Хилаль» в семи матчах, забил один гол и отдал три результативные передачи. В январе 2025 года бразилец вернулся в «Сантос».

Материалы по теме
Отец Неймара рассказал, за какой клуб будет играть его сын
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android