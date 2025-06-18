Хаби Алонсо высказался о Родриго, которого связывают с уходом из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о нападающем Родриго Гоэсе на фоне слухов о его возможном уходе из клуба.

«Знаю, что концовка сезона далась ему нелегко. Родриго потребовалось время для восстановления. С самого начала [работы в «Реале»] я вижу, что он с нетерпением ждёт возможности проявить себя. Родриго — футболист, обладающий высоким уровнем. Мы потренировали некоторые вещи, и настало время применить их на практике», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Ранее СМИ писали об интересе к бразильскому вингеру со стороны «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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