Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монтеррей — Интернационале. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаби Алонсо высказался о Родриго, которого связывают с уходом из «Реала»

Хаби Алонсо высказался о Родриго, которого связывают с уходом из «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о нападающем Родриго Гоэсе на фоне слухов о его возможном уходе из клуба.

«Знаю, что концовка сезона далась ему нелегко. Родриго потребовалось время для восстановления. С самого начала [работы в «Реале»] я вижу, что он с нетерпением ждёт возможности проявить себя. Родриго — футболист, обладающий высоким уровнем. Мы потренировали некоторые вещи, и настало время применить их на практике», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

Ранее СМИ писали об интересе к бразильскому вингеру со стороны «Арсенала», «Челси» и «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Материалы по теме
Хаби Алонсо рассказал о состоянии заболевшего Килиана Мбаппе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android