Хаманн: сумма трансфера Джоба Беллингема в «Боруссию» была завышена из-за его фамилии

Экс-полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн высказался о переходе англичанина Джоба Беллингема из «Сандерленда» в дортмундскую «Боруссию» в летнее трансферное окно.

«Я не думаю, что его фамилия принесла ему какой-то вред. Вероятно, это только навредило «Боруссии», потому что это привело бы к увеличению суммы трансфера. Джуд был немного моложе, когда присоединился к «Боруссии», и стоил немного дешевле, нам просто нужно подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Я вот что скажу: Чемпионшип — сложная лига. Чтобы проявить себя там в подростковом возрасте, нужно быть очень жёстким, и это принесёт ему успех в Бундеслиге.

Что касается «Боруссии», то Джейдон Санчо, Джейми Гиттенс, Джуд Беллингем, Эрлинг Холанд и многие другие добились значительных успехов в клубе, и это отличное место для развития Джоба. Они хорошо справляются с молодыми игроками, и я думаю, что это отличный шаг со всех сторон. Цена и ожидания очень высоки, и его будут сравнивать с братом, хотя он играет на немного других позициях», — заявил Хаманн в интервью Wette.de.

19-летний полузащитник Джоб Беллингем перебрался в дортмундскую «Боруссию» за € 30,5 млн. С июля 2020 по июль 2023 года за клуб выступал его старший брат Джуд Беллингем. Летом позапрошлого года мадридский «Реал» заплатил дортмундцам € 113 млн за трансфер английского футболиста.