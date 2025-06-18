«Это Карпин с дочкой?» Жена Карпина — о хейте в соцсетях

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и московского «Динамо» Валерия Карпина, рассказала, как справляется с хейтом.

– Правило хейта: он идет не только на главного героя, но и на его близких. Вы с этим тоже сталкиваетесь?

– Конечно.

– Как вы объясняете природу хейта?

– Люди, которые чего-то добиваются, триггерят тех, кто добиваться не хочет. Им проще подумать, что все с неба свалилось. Не потому, что пахали, а потому, что повезло. И надо это недовольство где-то изливать. Вот и буду их оскорблять, критиковать и так далее.

– Как вы реагируете на хейт?

– Или никак, или смеюсь.

– Так было всегда?

– Нет. Конечно, мне надо было пройти стадию, где я многим отвечала, тратила силы и энергию, чтобы что-то доказать. Но чем больше хейта, тем лучше ты его анализируешь. Все эти комментарии примерно одинаковые. Их пишут люди с одинаковыми проблемами. И это не связано с тобой. Муж много разговаривал со мной на эту тему, убеждал не обращать внимания, приводил доводы. Это тоже, наверное, повлияло. Но в большей степени повлиял опыт. Если пишут год, начинаешь понимать, что к чему. Насколько эти люди недостойны твоего внимания.

– Последний случай, когда на вас была атака.

– Выложила фотку с мужем – и началось. Вся банальщина: девушки все одинаковые, сделанные-переделанные. Еще что-то про возраст: «Это Карпин с дочкой?» Даже хейтом не могу назвать – просто бред. А хейт обычно связан с тем, что красиво живем, но, естественно, ничего не делаем, – приводит слова Карпиной Sports.ru.

Напомним, Валерий и Дарья поженились в 2017 году, у пары есть двое совместных детей. Разница в возрасте между супругами составляет 20 лет.