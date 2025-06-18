Агент защитника «Сельты» отреагировал на слухи о предложении контракта игроку из РПЛ

Футбольный агент Хуанфран Морено, представляющий интересы испанского защитника «Сельты» Серхио Каррейры, в эфире программы Ao Contraataque высказался о размере предложения, поступившего игроку от клуба Российской Премьер-Лиги, а также затруднениях с продлением его контракта, срок которого истекает 30 июня.

«Это может не быть ложной информацией, поскольку интерес из России действительно существует, но и по поводу продления контракта проблем нет. Мы получили предложение от российского клуба с конкретными цифрами, которые, как и предложения из Греции или Мексики, превышают то, что предлагает «Сельта», — приводит слова Морено Ao Contraataque.

Ранее Морено в социальных сетях охарактеризовал информацию о предложении от клуба РПЛ как ложную.

С 2021 года Каррейра представляет «Сельту». В прошлом сезоне игрок провёл 27 матчей за галисийский клуб во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Самые титулованные футбольные клубы России: