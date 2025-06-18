Жена Карпина раскрыла, как её муж справляется с хейтом в соцсетях

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин, рассказала, как супруг справляется с хейтом.

– Как Карпин переживает хейт?

– Вообще никак. Он его толком и не видит: пишут ему мало, а комментарии он давно не читает.

– Специально?

– Да. Говорит, еще со времен «Спартака» приучил не обращать на такое внимание. Я сейчас тоже не читаю комментарии, например, под статьями о себе. Знаю, что там будет много негатива. Хорошие комментарии пишут редко.

– Я читал ваши цитаты в нашей ленте тегов, и появилось ощущение: вам очень хочется защищать мужа, когда считаете что-то несправедливым.

– Сейчас стараюсь этого не делать, но такое было. Нормальная реакция. Пишут про меня? Да бог с ними. Пишут про любимого человека? Вступлюсь. Это инстинкт – защищать любимого человека. Просто ответная реакция – не потому, что ему нужна защита. Хейт надо игнорировать, чтобы не приумножать, – приводит слова Карпиной Sports.ru.

Напомним, Карпин был в московском «Спартаке» с 2008 по 2012 годы на должности генерального директора, с 2009 по 2014 годы занимал также пост главного тренера команды.